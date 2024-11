Napoli esonera coach Milicic. L'ad Della Salda: "Decisione inevitabile"

Bisogna partire dalle dichiarazioni dell'Amministratore Delegato di Napolibasket, Alessandro Dalla Salda, per comprendere al meglio il peso emotivo della drastica decisione presa dalla dirigenza campana. "Igor resterà nella storia di questo club, anche soltanto per la Coppa Italia vinta lo scorso anno. Allo stesso tempo la decisione l'abbiamo ritenuta inevitabile dopo l'8° sconfitta consecutiva in questo inizio di campionato". Nonostante un roster costruito a stretto contatto con Pedro Llompart in estate, l'impegno in prima persona per reclutare profilo del calibro di Kevin Pangos e le promesse di rinnovata competitività, anche a fronte di partenze pesanti, l'esperienza di Igor Milicic sulla panchina di Napoli si è conclusa col 69-84 casalingo con Treviso.