Bologna, Ivanovic: "Napoli ha giocato bene, il nostro problema ora è la difesa"

A fine gara il coach dela Virtus ha analizzato la sconfitta subita a Napoli e fatto i complimenti all'avversario. "Napoli ha giocato molto bene, con idee chiare e sono stati ottimi al tiro. Negli ultimi minuti hanno giocato meglio di noi. Abbiamo perso 2-3 palloni chiave. Ma il nostro problema in questo momento è la difesa. Non possiamo vincere se difendiamo così. Shengelia? Non so cosa ci sia stato prima dell’espulsione, però tutti hanno visto quel che è successo in campo. In una partita come questa l’adrenalina può portare a queste cose".