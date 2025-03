Napoli, Valli: "Sono emozionato, dobbiamo giocare così nelle gare che restano"

Il coach degli azzurri non ha nascosto la sua emozione dopo la grande vittoria contro la Virtus Bologna. "Quando da mesi hai un'ossessione, hai un'emozione del genere e fai fatica a restare in controllo. Adesso un po' di emozione traspare. Sono contento per il club e questo pubblico che merita di stare qua. Dobbiamo fare una partita come questa nelle altre otto partite che restano, ma soprattutto giocare con questo spirito e cuore. Questa gente e questo club meritano di stare qui, in Serie A. Quanto pesa? Speriamo tanto, speriamo non ci faccia rilasciare. Perdere la concentrazione in questo finale di campionato ci ucciderebbe"