Cinzia Zanotti in panchina a Brescia, la Germani scriverebbe la storia

Bresciana di Chiari, 483 presenze e 6682 punti da giocatrice in Serie A, 113 gettoni in Azzurro e 1009 punti in carriera con Italbasket, Zanotti è stata immediatamente avvertita dal suo presidente dell'offerta ricevuta dalla squadra maschile che ha sempre tifato. La prima reazione è stata riportata da Bresciacanestro nel pomeriggio di ieri: "Sono stata al PalaLeonessa e ho visto una passione fantastica... Brescia è la squadra del mio cuore. Non sono spaventata, non è il vocabolo giusto. La verità è che non avevo mai pensato di allenare nel maschile, non so se è il caso. Voglio pensarci ancora stanotte. Domani darò la mia risposta a Mauro Ferrari".