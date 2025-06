Eurobasket F, Italia-Lituania 65-51: azzurre imbattute, ora la Turchia

Un PalaDozza decisamente più riempito delle prime due giornate del gruppo B di EuroBasket 2025 ha ospitato la sfida al vertice tra Italia e Lituania: in palio il 1° del girone e, con la qualificazione ai quarti assicurata prima della palla a due, la possibilità di "regalarsi" un quarto di finale più morbido (tra Francia e Turchia, 1° e 2° classificata nel gruppo A, la differenza è abissale). Dopo 8' di equilibrio, sono i primi minuti in questo Europeo di Martina Fassina a provocare lo strappo: 9-0 di parziale a cavallo tra 1° e 2° quarto, per un primo tempo caratterizzato dai tantissimi fischi contro le lunghe azzurre (6 giocatrici di Capobianco a quota 2 falli all'intervallo lungo) ma anche dalla miglior Jasmine Keys del torneo: 8 punti, 3 rimbalzi, 2 assist, 3 palle rubate nei primi 20' per la classe '97 di Schio. Anche il terzo parziale è dominato dalle difese, con le sole eccezioni Zandalasini e Jocyte (14 punti per Cecilia e 13 perJuste, future compagne in WNBA alle Golden State Valkyries). Gli errori ai liberi delle Azzurre (5/11 dalla lunetta nei primi 30') permettono alle baltiche di ricucire da -10 a -4 (46-42 al 30'), ma l'energia di Cubaj e Madera nel pitturato riconscegnano all'Italia la doppia cifra di vantaggio (53-42 al 34'). Oltre all'applicazione difensiva, ad alzare il livello nel finale è l'MVP della gara e del girone di Bologna: per Cecilia Zandalasini 22 punti /7/12 dal campo), 9 rimbalzi e 1 standing ovation del PalaDozza.