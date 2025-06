Italia, Capobianco: "Zandalasini? È la forza di questa squadra"

Intervistato dalla RAI a pochi istanti dalla vittoria con la Lituania (65-51) e 1° posto del gruppo B di EuroBasket 2025, il CT delle Azzurre ha commentato così la serata del PalaDozza: "Sono molto contento, una partita strepitosa. 51 punti per loro vuol dire aver giocato a un livello incredibile. Sono stra contento, non ci piangiamo mai addosso. Siamo andati oltre qualsiasi cosa, questa è la forza di questa squadra. Turchia? Stiamo parlando delle prime otto, sono tutte forti. Andiamo a la provando a giocare la nostra pallacanestro. Zandalasini? Una ragazza fantastica, al di là delle capacità tecniche. Ci tiene a questa maglia come pochi. Prova sempre a prendersi le responsabilità. Si mette a disposizione di tutte, come le altre, questa è la forza di questa squadra".