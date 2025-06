Secondo quanto appreso dalla redazione nella zona mista del PalaDozza, le ragioni per l'NE di Laura Spreafico nel 65-51 contro la Lituania erano esclusivamente fisiche: il "problema ai tendini" menzionato dallo staff azzurro, occorso nella mattinata di sabato, ha suggerito un riposo precauzionale. Al momento non è determinabile l'entità dell'infortunio: la presenza del capitano nel quarto di finale contro la Turchia (martedì 24) è in dubbio.