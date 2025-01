Virtus, Massimo Zanetti non lascia e saluta Baraldi: "Serviva aria nuova"

La Virtus Bologna cambia pelle, anzi no. Solo in parte. Nella sala conferenze dell'Hotel Savoia Massimo Zanetti ha incontrato la stampa per annunciare importanti novità sul futuro: il patron di Segafredo resta al timone del club che però cambierà CEO: "Ieri io e i miei colleghi consiglieri (Giuseppe Sermasi e Nicola Gualandi, ndr) abbiamo dato le dimissioni perché dovevamo farlo per cambiare il CdA. In questa maniera, quando faremo l’assemblea straordinari, non ci sarà più probabilmente il signor Luca Baraldi. Dopo tanti anni era ora di dare una ventata di aria fresca. Farlo adesso o farlo a giugno sarebbe cambiato poco. È stato fatto un budget a giugno, uno a settembre, uno a dicembre e qualche giorno fa il 4° budget della stagione. Mi sembra che una situazione del genere fosse non normale. Ricorderei che si è deciso di eliminare la sezione femminile per colpa di €700.000, poi sono stati fatti budget a suon di milioni… Non è che facendo questo cambio l’ambiente ne risente, forse anzi…”