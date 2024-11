Virtus, Zanetti conferma Banchi: "Ha la mia fiducia, deve stare tranquillo"

Massimo Zanetti prende posizione e lo fa in maniera netta e senza giri di parole in un'intervista concessa ad Andrea Zanchi sulle colonne del Resto del Carlino. Luca Banchi non si tocca, nonostante le dieci sconfitte in Eurolega che hanno relegato la Virtus Bologna all'ultimo posto in classifica insieme all'Alba Berlino. "Non vedo sue colpe: ho la massima stima e la massima fiducia in Luca Banchi, abbiamo un contratto con lui e lui deve stare tranquillo e, per quello che mi riguarda, fare il suo lavoro senza problemi".