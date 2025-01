Virtus, Zanetti: "Baraldi farà la sua strada, Ronci rimane"

Durante la conferenza stampa in corso di svolgimento all'Hotel Savoia, il dimissionario presidente della Virtus Segafredo Bologna Massimo Zanetti ha sostanzialmente allontanato Luca Baraldi dalla carica di AD: "Penso che poche società sportive hanno una proprietà così solida, che non ha alcun problema. La città di Bologna ha questo terrore che debba succedere chissà cosa. Invece continuerà tutto come prima. Il signor Zanetti rimane, il signor Baraldi farà la sua strada; Paolo Ronci rimarrà assolutamente".