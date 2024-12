È ufficiale: Bologna saluta Banchi, al suo posto arriva Dusko Ivanovic

Allenatore montenegrino nato a Bijelo Polje il 1º settembre 1957, da giocatore ha vinto due Coppe dei Campioni alla fine gli anni '80 con la Jugoplastika Spalato. Inizia la carriera da allenatore in Svizzera, all'Olympic Fribourg. I primi titoli arrivano con il Baskonia nel ciclo 2000-2005: una Liga ACB, due Copa del Rey e una Eurolega solo sfiorata. Firma con il Barcellona nell'estate del 2005, un'avventura terminata con l'esonero a febbraio 2008 dopo l'eliminazione ai quarti di Copa del Rey contro la debuttante Iurbentia Bilbao. Torna così al Baskonia fino all'esonero avvenuto nel novembre 2012. Il 10 giugno 2014 firma un biennale con il Panathinaikos, da cui viene esonerato il 3 maggio 2015 dopo la sconfitta per 66-77 in casa contro gli acerrimi rivali dell'Olympiacos. Il 20 agosto 2018 firma per un anno con il Besiktas, lasciato per tornare nuovamente al Baskonia: allenando Toko Shengelia e Achille Polonara, trionfa in Liga nell'anno del COVID nella bolla di Valencia. Dopo una parentesi alla Stella Rossa, nel 2023 torna per la quarta volta al Baskonia per disputare l'ultima stagione 2023-24.