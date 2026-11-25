Una partenza fantastica per la Virtus Costa Bologna, che dopo il mercato estivo in pochi avrebbero pronosticato. La società bianconera ha infatti deciso di puntare su tanti nuovi volti, portando una ventata di aria fresca nell'ambiente, a partire dal coach. Alex Mumbrú si sta dimostrando il condottiero perfetto della squadra, proponendo sul parquet un gioco rapido e frizzante ma allo stesso tempo fisico. In Europa le V Nere hanno un record di 6 vittorie e 8 sconfitte, che la collocano a ridosso della zona play in. Tra questi 6 successi figurano illustre vittime come la Stella Rossa (8-6), il Panathinaikos (10-4), Paris (8-6 e 7 vittorie di fila) e l'Olympiacos (10-3 e prima in classifica).
In LBA la musica è anche migliore. La Virtus guarda tutti dall'alto con 8 vittorie e una sola sconfitta, maturata tra le mura amiche contro Trieste. A dimostrare la grandezza di questa squadra sono anche i numeri: Bologna è la seconda formazione per punti segnati di media (97.7), è prima per rimbalzi (39.7), seconda per assist (21.2), prima per valutazione (115.6), seconda per stoppate eseguite e subite (3.6 e 1.7), seconda per % da 2 punti (58.4) e alle spalle di Tortona è quella che perde meno palloni (11.1).
A livello di singoli, Marcus Carr e Trent Frazier si stanno rivelando dei colpi pazzeschi. Il playmaker canadese classe 1999, dopo aver incantato in Germania a Wurzburg, è già entrato nei cuori dei tifosi bianconeri. Mumbrú non lo aveva inserito nella lista dei giocatori nella semifinale di Supercoppa ad inizio stagione, traendo in inganno tutti, ma dal momento in cui ha messo piede in campo si è rivelato un autentico crack: 15.9 punti di media (il miglior tra i suoi) e 6.5 assist, tirando col 51.9% da dentro l'arco e il 39.5% dalla lunga distanza. Come se non bastasse, Carr sta dimostrando di essere una pedina decisiva nei finali di partita, prendendosi la responsabilità di tiri importanti; suo il buzzer beater contro l'Olympiacos e fondamentale la tripla contro la BC Roma che ha indirizzato il match. Frazier non è sicuramente da meno con i suoi 14 punti e 3.3 assist di media, tirando col 56.5% da due punti e il 45.8% da tre. Nello scorso weekend, nella vittoria esterna su Trento, l'ex Zenit San Pietroburgo ha ritoccato il suo massimo stagionale di 17 punti, mettendone a segno 18 con 4/6 dall'arco.
Da non sottovalutare anche l'importanza di Aliou Diarra in questa squadra. Il centro maliano ha migliorato considerevolmente il suo rendimento sul parquet (da 5.8 punti di media a 9.8), grazie ad una grande fisicità e presenza fissa sotto canestro, che gli sono valsi anche l'interesse di grandi club del panorama europeo come il Panathinaikos.
Tra i pochi nei di questo avvio c'è sicuramente Derrick Alston Jr. L'Ala originaria di Houston viene da una prima annata in maglia Virtus da assoluto leader, mentre quest'anno (complici le prestazioni di Carr e Frazier) è finito un po' nell'ombra soprattutto in campionato, dove ha totalizzato solamente 4 presenze in 10 partite.