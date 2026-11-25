A livello di singoli, Marcus Carr e Trent Frazier si stanno rivelando dei colpi pazzeschi. Il playmaker canadese classe 1999, dopo aver incantato in Germania a Wurzburg, è già entrato nei cuori dei tifosi bianconeri. Mumbrú non lo aveva inserito nella lista dei giocatori nella semifinale di Supercoppa ad inizio stagione, traendo in inganno tutti, ma dal momento in cui ha messo piede in campo si è rivelato un autentico crack: 15.9 punti di media (il miglior tra i suoi) e 6.5 assist, tirando col 51.9% da dentro l'arco e il 39.5% dalla lunga distanza. Come se non bastasse, Carr sta dimostrando di essere una pedina decisiva nei finali di partita, prendendosi la responsabilità di tiri importanti; suo il buzzer beater contro l'Olympiacos e fondamentale la tripla contro la BC Roma che ha indirizzato il match. Frazier non è sicuramente da meno con i suoi 14 punti e 3.3 assist di media, tirando col 56.5% da due punti e il 45.8% da tre. Nello scorso weekend, nella vittoria esterna su Trento, l'ex Zenit San Pietroburgo ha ritoccato il suo massimo stagionale di 17 punti, mettendone a segno 18 con 4/6 dall'arco.