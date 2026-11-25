"Giocheremo contro le squadre che occupano il primo e il secondo posto, Turchia e Serbia; la Turchia è imbattuta e sta dando continuità di risultati, sarà durissima. I ragazzi lavorano con grande impegno, sono consapevoli dell'importanza della posta in palio. Confidiamo di onorare l'appuntamento perché torna la Nazionale a Roma dopo 20 anni e gioca per la prima volta di fronte al Presidente della Repubblica, motivo ulteriore per dar fondo a tutte le nostre energie". Così Luca Banchi, ct dell'Italbasket, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Turchia di domani sera al PalaEur valida per le qualificazioni al Mondiale 2027. Sul turno di qualificazione, Banchi sottolinea come questo "si gioca a dispetto dell'impossibilità di utilizzare il miglior roster possibile. La finestra di qualificazione entra in un contesto particolare, ogni nazione ha a che fare con il problema del calendario, oggi la Turchia è una delle potenze del basket europeo ed è uno stimolo in più", prosegue Banchi.