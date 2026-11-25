"Non ho mai assunto sostanze proibite e sono orgoglioso dei miei successi nel tennis professionistico, tutti ottenuti con duro lavoro e sempre con integrità"; così il tennista francese Arthur Rinderknech, accusato dall'International Tennis Integrity Agency (ITIA) di aver rifiutato un test antidoping a sorpresa dello scorso giugno. Il 31enne, attuale numero 57 del mondo, si dice certo che sarà "scagionato dall'accusa di rifiuto del test": "Ho già informato l'ITIA che nego l'accusa e ho già chiesto che la questione venga esaminata e decisa da un tribunale indipendente, come è mio diritto". La questione non è isoltata e rischia di creare non poche polemiche. Marketa Vondrousova, ex vincitrice a Wimbledon, sta attualmente scontando una squalifica di quattro anni per essersi rifiutata di sottoporsi a un test antidoping fuori competizione nel dicembre 2025 e ha presentato ricorso contro la decisione.