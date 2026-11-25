Il field - In un field di buona qualità calamitano l'attenzione i giocatori di casa, in numero preponderante, con Adam Scott, due volte sua la gara (2013, 2019), e Cameron Smith, tripletta per lui (2017, 2018, 2023), ex membro della LIV Golf, che sono tra i più gettonati alla vigilia così come Cam Davis, Matt Jones e altri due past winner, Min Woo Lee (2023) ed Elvis Smylie (2024). Tanti comunque i concorrenti in grado di puntare in alto come lo svedese Alex Noren, il coreano Junghwan Lee, il cinese Ashun Wu, l'americano Johannes Veerman e lo scozzese Connor Syme. Senza dimenticare altri ex Superlega araba quali lo spagnolo José Luis Ballester, vincitore della Qualifying School europea, gli statunitensi Michael LaSasso e Caleb Surratt, l'australiano Lucas Herbert, il messicano Carlos Ortiz, il belga Thomas Pieters e il nordirlandese Tom McKibbin. Con loro anche l'iberico David Puig, 24enne di La Garriga, che difende il titolo, ma a differenza di altri che stanno cercando un posto nel circuito, o l'hanno già trovato con la qualifica, lui ha la 'carta' del tour (categoria 4) proprio per questo successo. Ne vanta pure due sull'Asian Tour. Nella passata stagione ha preso parte a 18 eventi con fortune alterne, ma anche con tre top ten compresa la quinta piazza nel recente Abu Dhabi Aldar Championship. Il montepremi è di 2.500.00 dollari australiani (circa 1.500.000 euro).