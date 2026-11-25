Inizia la nuova stagione del DP World Tour, come sempre con anticipo sull'anno solare, che per la quinta volta consecutiva parte dall'Australia con la 90ª edizione del BMW Australian PGA Championship in programma dal 26 al 29 novembre al The Lakes GC di Sydney, organizzato in collaborazione con il Challenger PGA Tour of Australasia. Al via tre azzurri, Edoardo Molinari, Filippo Celli e Matteo Cristoni. La lunga cavalcata del circuito si dipanerà in 42 tornei, che coinvolgeranno 24 nazioni, dall'Australia agli Emirati Arabi Uniti dove si concluderà la "Race to Dubai" (ordine di merito). L'Italia ospiterà il DS Automobiles 84° Open d'Italia al Circolo Golf Torino dal 24 al 27 giugno 2027. Difende il trono di "Re d'Europa" il nordirlandese Rory Mcilroy, numero due al mondo, che ha da poco trionfato nel ranking continentale per l'ottava volta (la quinta consecutiva). Un record che detiene insieme allo scozzese Colin Montgomerie e che proverà a superare.
Il field - In un field di buona qualità calamitano l'attenzione i giocatori di casa, in numero preponderante, con Adam Scott, due volte sua la gara (2013, 2019), e Cameron Smith, tripletta per lui (2017, 2018, 2023), ex membro della LIV Golf, che sono tra i più gettonati alla vigilia così come Cam Davis, Matt Jones e altri due past winner, Min Woo Lee (2023) ed Elvis Smylie (2024). Tanti comunque i concorrenti in grado di puntare in alto come lo svedese Alex Noren, il coreano Junghwan Lee, il cinese Ashun Wu, l'americano Johannes Veerman e lo scozzese Connor Syme. Senza dimenticare altri ex Superlega araba quali lo spagnolo José Luis Ballester, vincitore della Qualifying School europea, gli statunitensi Michael LaSasso e Caleb Surratt, l'australiano Lucas Herbert, il messicano Carlos Ortiz, il belga Thomas Pieters e il nordirlandese Tom McKibbin. Con loro anche l'iberico David Puig, 24enne di La Garriga, che difende il titolo, ma a differenza di altri che stanno cercando un posto nel circuito, o l'hanno già trovato con la qualifica, lui ha la 'carta' del tour (categoria 4) proprio per questo successo. Ne vanta pure due sull'Asian Tour. Nella passata stagione ha preso parte a 18 eventi con fortune alterne, ma anche con tre top ten compresa la quinta piazza nel recente Abu Dhabi Aldar Championship. Il montepremi è di 2.500.00 dollari australiani (circa 1.500.000 euro).
Gli azzurri - Degli italiani Filippo Celli è reduce da un buon 2026 in cui ha conservato la 'carta' per il 2027, mentre Edoardo Molinari e Matteo Cristoni hanno superato la Qualifying School. Il torinese dovrà nuovamente dividersi tra i compiti di giocatore e quelli del suo ruolo di vice capitano del Team Europe, che ricopre per la terza volta consecutiva (insieme al fratello Francesco), mentre Matteo Cristoni, che ha al suo attivo 21 presenze sull'HotelPlanner Tour, fa il debutto con la 'carta' sul DP World Tour. A giugno, tuttavia, ha preso parte all'Open d'Italia, che ha concluso brillantemente all'11° posto.
Opening Swing - Il calendario del DP World Tour è stato suddiviso in cinque Global Swing, tutti con una speciale classifica a punti che concederà al vincitore un bonus di 200.000 dollari e l'accesso alle gare "Back 9", ultime nove in calendario prima dei due PlayOffs conclusivi (Abu Dhabi Championship, 4-7 novembre, e DP World Tour Championship, 11-14 novembre). Si inizia con l'Opening Swing, imperniato su quattro eventi dove, oltre ai premi per il vincitore, sarà in palio un posto nel field dell'Hero Dubai Desert Classic (21-24 gennaio, Rolex Series), per il migliore tra i primi cinque in graduatoria non altrimenti esente.