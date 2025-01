Reggio Emilia e l'impresa di Bonn: storica rimonta con 38 punti nell'ultimo quarto

Floater e tripla in uscita dai blocchi di capitan Vitali (unici canestri di serata) e 2/2 ai liberi di Uglietti (i soli punti messi a referto dal play torinese), per riportare Reggio Emilia in singola cifra di svantaggio; canestro in avvicinamento di Faried - costretto agli straordinari (29'33" sul parquet) per l'assenza di Momo Faye - e, direttamente dalla rimessa, l'ormai consueta rubata+tripla di Barford per ridurre a soli 2 possessi le distanze con Bonn; l'espulsione per proteste di coach Priftis a ridare vigore ai vincitori della BCL 2023 e 5 punti in fila di Barford a ricucire; le due triple consecutive dell'ex Roma e Pesaro - pareggiato il record di triple segnate senza tentativi sbagliati della storia della BCL (7/7 come Sek Henry - visto in Italia a Capo d'Orlando, Brindisi e Scafati, nella Final 8 2021) - a dare il primo vantaggio a Reggio Emilia (87-89) e le penetrazioni decisive di Cassius Winston, per una sera "spalla" e non protagonista principale, disegnate alla perfezione dall'assistant coach Fucà.