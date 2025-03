Reggio Emilia-Pektimspor, Priftis: "Posta in palio altissima"

Alla vigilia della 6° giornata delle top 16 di Basketball Champions League, Dimitris Priftis (coach UnaHotels Reggio Emilia) ha presentato così la gara del PalaBigi col Pektimspor: "Sappiamo che è una di quelle partite dove la posta in palio è altissima per 3 squadre su 4 del nostro gruppo, con l'unica eccezione di Tenerife che è già qualificata. Sarà importante per noi trovare la forza e l'energia per disputare una buona partita a 48 ore di distanza da quella di domenica. Petkim è squadra con talento, hanno guardie con pericolosità perimetrale e due buoni lunghi che hanno impatto sotto le plance. Sarà una partita che andrà affrontata con il giusto acume tattico, senza dimenticarci le basi del nostro gioco: non concedere troppi rimbalzi d'attacco e palle perse "vive" ed eseguire al meglio in attacco".