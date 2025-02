Coldebella resta a Reggio Emilia: "Sono parte di questo club"

Il connubio Claudio Coldebella-Unahotels Reggio Emilia non è destinato a concludersi domani, ma non è nemmeno nato ieri: "Obiettivi? Playoff di LBA, partecipazione alla Final Eight e passaggio del turno in BCL. C'è una storia importante in Europa e c'è la volontà di fare un percorso importante, non solo a livello di risultato ma anche di riconoscibilità internazionale. In giro ci sono ansie di cambiamenti, noi invece siamo fermi, non cambiamo. Anche quest'anno abbiamo fatto un'aggiunta, non un cambiamento. 2023/24? La squadra dava certe emozioni, siamo stati sulle montagne russe, a livello di prestazioni. Quest'anno abbiamo performance diverse, più solidità a livello europeo".