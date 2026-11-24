"Prima parte di campionato? Possiamo dire che la nostra chimica sta funzionando nonostante gli inciampi. Ma il lavoro svolto sinora non lo definisco eccezionale, d'altronde abbiamo disputato soltanto nove giornate di campionato ed è presto per fare certe valutazioni. Le assenze di Massinburg e Brockington? Quando si affrontano certe emergenze, se non prevale la parte caratteriale si è destinati a giocar male. Il gruppo ha risposto ottimamente alle difficoltà facendo emergere quella che si può definire emozione o parte umorale. Non si mettono i giocatori uno vicino all'altro, serve qualcosa in più che faccia da moltiplicatore, che dia risultati maggiori a fronte delle avversità" ha commentato Ramagli.