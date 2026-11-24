"Prima parte di campionato? Possiamo dire che la nostra chimica sta funzionando nonostante gli inciampi. Ma il lavoro svolto sinora non lo definisco eccezionale, d'altronde abbiamo disputato soltanto nove giornate di campionato ed è presto per fare certe valutazioni. Le assenze di Massinburg e Brockington? Quando si affrontano certe emergenze, se non prevale la parte caratteriale si è destinati a giocar male. Il gruppo ha risposto ottimamente alle difficoltà facendo emergere quella che si può definire emozione o parte umorale. Non si mettono i giocatori uno vicino all'altro, serve qualcosa in più che faccia da moltiplicatore, che dia risultati maggiori a fronte delle avversità" ha commentato Ramagli.
"Gli italiani? Sono fondamentali per un vissuto comune che arriva dall'aver giocato e vinto un campionato di A2. Questa impostazione non è più un'eccezione, penso a Udine che l'anno scorso da neopromossa preservò il nucleo italiano. Il loro ruolo non è marginale, anche dal punto di vista caratteriale trasmettendo i nostri valori al resto della squadra".
Salvezza obiettivo primario, ma Ramagli guarda anche oltre: "Nessuno sportivo è abituato a tirare i remi in barca una volta raggiunto il primo obiettivo. La prospettiva attuale è di ridare la giusta forma a un gruppo che ha perso i pezzi per strada, riunendoli. Non guardiamo troppo in là, sappiamo di avere un roster competitivo e manteniamo la barra dritta verso la salvezza. Il resto ce lo guadagneremo strada facendo".