Se in Eurocup Tortona continua a faticare (tre sconfitte di fila), in Italia la musica è cambiata. Contro Treviso, una delle squadre più in forma e sorprendenti del campionato, i bianconeri si sono sbloccati segnando 87 punti e lasciando Treviso solamente a 76, con la formazione veneta che di media ne segna 84. Dopo la Nutribullet è stato il turno di Cantù, che al contrario dei ragazzi di Marcelo Nicola continua a vivere una crisi nera. Al PalaDesio non è stata una partita semplice, con la vittoria, sofferta, arrivata solamente al supplementare (dominato) dopo aver guidato per tutta la totalità del match e aver subito la rimonta lombarda nel quarto periodo.