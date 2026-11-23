Il campionato 2026-2027 della Bertram non era iniziato nel migliore dei modi. 5 sconfitte (contro BC Roma, Reggio Emilia, Maxima Roma, Udine e Napoli) a fronte di un solo successo, quello al debutto contro la Tezenis Verona. Una situazione che ha portato la società piemontese a intervenire sul mercato, riportando a casa Christian Vital, decisivo ieri nella vittoria contro Milano e perno della squadra di Mario Fioretti nel corso della scorsa stagione. Proprio il coach ex Olimpia era finito nel mirino delle critiche, arrivando a rischiare anche il posto sulla panchina, ma le ultime tre prestazioni in LBA hanno riportato serenità nell'ambiente.
Se in Eurocup Tortona continua a faticare (tre sconfitte di fila), in Italia la musica è cambiata. Contro Treviso, una delle squadre più in forma e sorprendenti del campionato, i bianconeri si sono sbloccati segnando 87 punti e lasciando Treviso solamente a 76, con la formazione veneta che di media ne segna 84. Dopo la Nutribullet è stato il turno di Cantù, che al contrario dei ragazzi di Marcelo Nicola continua a vivere una crisi nera. Al PalaDesio non è stata una partita semplice, con la vittoria, sofferta, arrivata solamente al supplementare (dominato) dopo aver guidato per tutta la totalità del match e aver subito la rimonta lombarda nel quarto periodo.
Infine, la prima gioia nella propria storia in casa contro l'Olimpia Milano. A trascinare i leoni alla vittoria, proprio come a Cantù, sono stati Christian Vital (14 punti con 4/8 da tre punti) e Dominik Olejniczak (10 punti e 7 rimbalzi). Dopo la pausa per Tortona si prospetta un impegno complicato ma importante: al Taliercio sfida alla Reyer Venezia, con i bianconeri che se dovessero vincere aggancerebbero in classifica proprio gli orogranata.