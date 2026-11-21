DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-NAPOLI BASKETBALL 100-86

Trento e Napoli arrivavano alla nona giornata con due situazioni opposte: quattro sconfitte di fila in campionato per i padroni di casa, quattro successi consecutivi per i partenopei. Nel primo quarto sono proprio i ragazzi di Repesa a partire forte, mandando a canestro sei giocatori nei primi minuti. I padroni di casa non si scompongono e si rifanno sotto con Niang, Olivari e Bigelow, riuscendo a chiudere i primi 10’ avanti di due. Il secondo periodo vede invece Napoli tornare avanti soprattutto nel segno del solito Ramsey (il migliore dei partenopei a fine gara con 18 punti) e di Dowtin. Dall’altra parte Olivati inizia a macinare punti, e grazie soprattutto ai suoi canestri i ragazzi di Rossi vanno alla pausa lunga sul 48-50.