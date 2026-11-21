Torna a sorridere Trento nella nona giornata di Serie A di basket. I ragazzi di Alessandro Rossi vincono dopo le ultime quattro sconfitte in campionato, fermando invece la striscia positiva di Napoli: alla BTS Arena finisce 100-86. Protagonisti di giornata un Olivari in grande spolvero con ben 37 punti, e Charles Brown, che ne segna 24. Grazie al successo Trento aggancia Verona, Udine e Trieste, che però devono ancora giocare.
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-NAPOLI BASKETBALL 100-86
Trento e Napoli arrivavano alla nona giornata con due situazioni opposte: quattro sconfitte di fila in campionato per i padroni di casa, quattro successi consecutivi per i partenopei. Nel primo quarto sono proprio i ragazzi di Repesa a partire forte, mandando a canestro sei giocatori nei primi minuti. I padroni di casa non si scompongono e si rifanno sotto con Niang, Olivari e Bigelow, riuscendo a chiudere i primi 10’ avanti di due. Il secondo periodo vede invece Napoli tornare avanti soprattutto nel segno del solito Ramsey (il migliore dei partenopei a fine gara con 18 punti) e di Dowtin. Dall’altra parte Olivati inizia a macinare punti, e grazie soprattutto ai suoi canestri i ragazzi di Rossi vanno alla pausa lunga sul 48-50.
Nel terzo quarto il parziale subisce tanti ribaltamenti, con entrambe le squadre che tentano di imporsi: alle triple di Olivari rispondono soprattutto Petrucelli e Spissu, e a 10’ dalla fine il risultato dice 72-72. È nell’ultimo periodo, però, che Trento prende in mano la partita e dilaga fino a chiudere sul +14: Olivari continua a segnare e arriva a 37 punti, seguito da Charles Brown a 24. Napoli non riesce a reagire e incassa così una sconfitta che può permettere alla Virtus di allungare in vetta alla classifica, mentre i ragazzi di Rossi restano undicesimi.
IL TABELLINO
Dolomiti Energia Trentino-Napoli Basketball (Parziali 22-20, 48-50, 72-72)
Dolomiti Energia Trentino: Olivari 37 (7/8 da 2, 5/13 da 3, 8/8 tl), Brown C. 24 (3/5 da 2, 5/7 da 3, 3/4 tl), Bertini 0 (0/1 da 2, 1/4 da 3), Niang 11 (3/4 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Mawugbe 4 (2/2 da 2), Brown D. 9 (3/3 da 2, 0/3 da 3, 3/3 tl), Bigelow 7 (0/1 da 2, 2/5 da 3, 1/2 tl), Forray 2 (1/1 da 2), Bayo 2 (1/1 da 2, 1/2 tl), Cattapan 0. N.e.: Maggiorini, Hassan. All. Rossi
Napoli Basketball: Seljaas 7 (2/4 da 2, 1/6 da 3), Dowtin 15 (1/5 da 2, 4/5 da 3, 1/2 tl), Faggian 5 (1/2 da 2, 0/1 da 3, 3/3 tl), Tarczewski 2 (0/1 da 2, 2/2 tl) Ramsey 18 (2/4 da 2, 3/6 da 3, 5/5 tl), Spissu 14 (3/5 da 2, 2/6 da 3, 2/2 tl), Petrucelli 8 (1/3 da 2, 2/6 da 3), Sankare 2 (0/2 da 2, 2/2 tl), White 8 (1/2 da 2, 2/4 da 3), Caruso 5 (2/6 da 2, 1/3 tl), Totè 2 (1/2 da 2). All. Repesa