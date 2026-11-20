Ieri sera al Forum si è vista nuovamente la miglior versione di Moses Wright. Contro il Fenerbahce una prestazione dominante, fatta di 22 punti (7/10 2pt, 0/1 3pt, 8/9 tl) con 11 rimbalzi e ben 7 falli subiti a fronte di solo uno eseguito, per un totale di 36 di valutazione complessiva. Numeri che riportano immediatamente indietro a inizio stagione, più precisamente alla Final Four di Supercoppa di Tortona, quando il centro classe 1998 aveva dominato sotto vcanestro sia in semifinale contro la Virtus (20 punti e 19 di valutazione) che nella finalissima contro la Reyer (23 punti e 25 di valutazione) conquistando anche un meritatissimo premio di MVP. Da quel momento in poi l'ex centro dello Zalgiris non ha più raggiunto tali picchi, arrivando a disputare proprio contro i Lituani, nella prima di Banchi sulla panchina biancorossa, la peggior prestazione dell'anno.
Al termine della sfida contro i biancoverdi, il coach della Nazionale Italiana aveva dedicato diversi minuti in conferenza stampa per analizzare la situazione di Wright, sottolineando le sue difficoltà sul piano del gioco che mentali e comportamentali, come dimostrato dalla multa ricevuta per essere arrivato in ritardo alla riunione pre partita di Milano-Trento: "Penso che sia determinante che anche lui dia segnali verso la squadra di quello che, grazie al suo talento, può e deve fare per cercare di aiutarci a ritrovare un rendimento migliore - ha spiegato Banchi -. Si è un po' spento durante la partita, è stato condizionato dai falli. Ho cercato di proteggerlo. Credo che anche dal punto di vista mentale, alle prime difficoltà, l'ho visto perdere molta fiducia nel suo gioco. Penso anche al tiro dalla media. Ha avuto reazioni molto emotive ai suoi errori, cose sulle quali deve lavorare. Moses oggi ha mandato un messaggio sul fatto che c'è da lavorare molto sul suo gioco e sulla sua testa, per farlo serve autodisciplina e autoesigenza".
Parole pesanti quelle del coach ex Virtus, ma che hanno evidentemente toccato le corde giuste in Moses Wright. La prestazione di ieri non va analizzata solamente considerando i punti realizzati, ma è necessario porre la lente d'ingrandimento anche sull'attitudine mostrata dal numero 5: quelle "reazioni molto emotive" citate da Banchi non sono emerse, ma al contrario ha saputo mettere sul parquet energia, intensità, lucidità e grande intelligenza, come comprovato dal solo fallo realizzato, a differenza di quanto successo contro la Zalgiris, quando aveva dovuto abbandonare la partita anzitempo a metà quarto periodo per limite di falli raggiunto.
La prova di Wright è la dimostrazione che qualcosa stia iniziando a cambiare nello spogliatoio dell'Olimpia, che intanto ha infilato la seconda vittoria consecutiva in Eurolega, riportando un pizzico di entusiasmo nell'ambiente del Forum e tra i tifosi.