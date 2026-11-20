Al termine della sfida contro i biancoverdi, il coach della Nazionale Italiana aveva dedicato diversi minuti in conferenza stampa per analizzare la situazione di Wright, sottolineando le sue difficoltà sul piano del gioco che mentali e comportamentali, come dimostrato dalla multa ricevuta per essere arrivato in ritardo alla riunione pre partita di Milano-Trento: "Penso che sia determinante che anche lui dia segnali verso la squadra di quello che, grazie al suo talento, può e deve fare per cercare di aiutarci a ritrovare un rendimento migliore - ha spiegato Banchi -. Si è un po' spento durante la partita, è stato condizionato dai falli. Ho cercato di proteggerlo. Credo che anche dal punto di vista mentale, alle prime difficoltà, l'ho visto perdere molta fiducia nel suo gioco. Penso anche al tiro dalla media. Ha avuto reazioni molto emotive ai suoi errori, cose sulle quali deve lavorare. Moses oggi ha mandato un messaggio sul fatto che c'è da lavorare molto sul suo gioco e sulla sua testa, per farlo serve autodisciplina e autoesigenza".