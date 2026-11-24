Diogo Moreira (PRO Honda LCR), con un GP d'anticipo il brasiliano conquista il titolo di 'Rookie dell'anno' 2026. In questa sua prima annata in top class il brasiliano ha portato a casa 78 punti e uno storico podio in una Sprint. Moreira entra dunque nel club di piloti che hanno conquistato il titolo di Rookie dell'anno in MotoGP, tra cui Jorge Lorenzo, Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), Jorge Martin (Aprilia Racing) e altri grandi nomi e succede nell'albo d'oro a Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP). Ottimo esordio per il campione del mondo Moto2™, subito a punti in Thailandia. Dopo alcuni risultati positivi nel GP di casa in Brasile si è messo in luce negli USA. Uno dei suoi migliori weekend è stato quello al Balaton Park dove ha conquistato 13 punti prima di uno storico secondo posto nella Sprint in Giappone. Ora, alla fine del GP del Portogallo, ha 60 punti di margine su Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) che non tornerà in azione fino alla fine del 2026 a causa di un infortunio alla spalla. Nel 2027 il brasiliano approderà nel team ufficiale Honda, con il campione del mondo MotoGP 2021 Fabio Quartararo come compagno di box: una coppia davvero di alto livello per il via della nuova era nel segno delle moto da 850cc.