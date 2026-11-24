La Final 8 della Davis Cup by Generali, in programma a Bologna scattano da oggi al 29 novembre. Il programma si oggi con la sfida tra la Repubblica Ceca, che presenta Jakub Mensik e Jiri Lehecka, e il Canada con Felix Auger-Aliassime chiamato a essere il principale punto di riferimento dopo il forfait di Denis Shapovalov. Cobolli, dopo il debutto alle Nitto ATP Finals, torna a Bologna come numero 1 della squadra italiana, che punta a conquistare il quarto titolo consecutivo in Coppa Davis. Gli azzurri esordiranno mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud di Kwon Soonwoo e Chung Hyeon. Giovedì 26 il programma si aprirà con il confronto tra la Germania e la Gran Bretagna. Il tedesco Zverev, numero 1 del mondo, parteciperà alla Final 8 per il secondo anno consecutivo, con l'obiettivo di migliorare la semifinale del 2025. L'attuale numero 1 della Gran Bretagna è Arthur Fery, semifinalista a Wimbledon. La Spagna, con Alcaraz e Jodar, chiuderà il programma dei quarti di finale contro l'Austria. Le semifinali sono in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre, mentre la finale della Coppa Davis 2026 by Generali si giocherà domenica 29 novembre.