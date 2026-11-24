"Bienvenido Carlitos". Scrive così, in una storia sulla sua pagina Instagram, la Federazione Tennis spagnola (Rfet), mentre riprende l'arrivo di Carlos Alcaraz a Bologna. Il campione di Murcia, fresco della vittoria alle Atp Finals di Torino, è la stella della squadra spagnola, che nel capoluogo emiliano si prepara ai quarti di finale di Coppa Davis, al via oggi con la prima sfida tra Canada e Repubblica Ceca. Nel video Alcaraz scende da un'auto sorridente, prima di entrare in hotel a Bologna dove si intrattiene a parlare con Feliciano Lopez, direttore delle Final 8, anche lui spagnolo. La Spagna debutterà il 26 novembre, contro l'Austria.