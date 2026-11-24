"Spero di avere l'opportunità di farmi valere in Nazionale questa settimana, è una sensazione che mi manca un po'". Così Lorenzo Musetti a SuperTennis a margine del Media Day, alla vigilia della Final 8 della Davis Cup by Generali alla BolognaFiere Arena, trasmessa in diretta e in chiaro sul nostro canale dal 24 al 29 novembre. In azzurro il carrarino ha disputato 10 sfide in maglia azzurra giocando 7 match in singolare (2 vittorie, 5 sconfitte) e 3 in doppio (1/2). Ha esordito il 26 novembre del 2021 a Torino, in doppio con Fabio Fognini, contro gli statunitensi Ram e Sock, nel match vinto dall'Italia per 2-1. Ha ricordato il suo esordio in singolare, nel Qualifier del 2022 contro la Slovacchia a Bratislava. "Ci giocavamo il passaggio del turno, ho giocato sul 2-2, è stato veramente bello" ha detto Musetti, che superò Norbert Gombos nel quinto e ultimo incontro di quella sfida. "Negli ultimi anni, in cui abbiamo vinto la manifestazione alla fine, non sono mai riuscito a contribuire come avrei voluto in termini di partite giocate. Questo mi ha forse un po' frenato nel gioire completamente. E' un'emozione che voglio provare. In ogni caso la priorità è sempre il bene della squadra. Mi rendo disponibile per qualsiasi scelta del capitano" ha aggiunto Musetti.