"Spero di avere l'opportunità di farmi valere in Nazionale questa settimana, è una sensazione che mi manca un po'". Così Lorenzo Musetti a SuperTennis a margine del Media Day, alla vigilia della Final 8 della Davis Cup by Generali alla BolognaFiere Arena, trasmessa in diretta e in chiaro sul nostro canale dal 24 al 29 novembre. In azzurro il carrarino ha disputato 10 sfide in maglia azzurra giocando 7 match in singolare (2 vittorie, 5 sconfitte) e 3 in doppio (1/2). Ha esordito il 26 novembre del 2021 a Torino, in doppio con Fabio Fognini, contro gli statunitensi Ram e Sock, nel match vinto dall'Italia per 2-1. Ha ricordato il suo esordio in singolare, nel Qualifier del 2022 contro la Slovacchia a Bratislava. "Ci giocavamo il passaggio del turno, ho giocato sul 2-2, è stato veramente bello" ha detto Musetti, che superò Norbert Gombos nel quinto e ultimo incontro di quella sfida. "Negli ultimi anni, in cui abbiamo vinto la manifestazione alla fine, non sono mai riuscito a contribuire come avrei voluto in termini di partite giocate. Questo mi ha forse un po' frenato nel gioire completamente. E' un'emozione che voglio provare. In ogni caso la priorità è sempre il bene della squadra. Mi rendo disponibile per qualsiasi scelta del capitano" ha aggiunto Musetti.
A Bologna arriva dopo un finale di stagione in crescendo, in cui ha vinto il terzo titolo Atp in carriera a Lione e messo a segno al Masters 1000 di Parigi la seconda vittoria in carriera contro un numero 1 del mondo, battendo Alexander Zverev, fresco finalista alle Nitto Atp Finals a Torino. "Il titolo a Lione è stato quasi inaspettato, perché comunque venivo dall'infortunio al dito, dalla frattura del dito a Tokyo, poi da un torneo complicato a Shanghai - ha spiegato a SuperTennis - Comunque è una stagione fatta purtroppo di infortuni, anche se vogliamo dire quasi sfortune, come quella che ho appena citato del dito. Quella settimana sicuramente l'ho affrontata con la giusta mentalità, con la voglia di rifarmi e con la giusta motivazione, sono veramente contento che mi abbia portato a esprimere di nuovo un livello alto. Mi serviva, spero di fare lo stesso anche qui a Bologna".