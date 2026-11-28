Cinque vittorie, quattro sconfitte e ottavo posto in LBA, questo il rullino di marcia della Reyer Venezia alla prima pausa nazionali del campionato. Coach Neven Spahija è tornato a parlare della brutta prova nell'ultima giornata contro Varese: "Non cambio idea sulla partita, anzi. Ho rivisto il video e la nostra prestazione è stata ancor peggiore di quello che sembrasse in corso. Loro sono stati bravi segnando anche canestri con mani in faccia, mi riferisco alle prime sei triple. Ma perdere è una cosa, un'altra è farlo come abbiamo fatto noi. E non è accettabile. Io sono l'allenatore e la responsabilità è mia, ma in carriera sono sempre riuscito a risolvere i problemi attraverso il lavoro. Nessuna scusa o alibi. Adesso però apriamo una nuova pagina, prendiamo la medicina giusta e lavoriamo assieme con positività".
"Il problema principale ad oggi? Gli alti e bassi che la squadra accusa a partita in corso. La prestazione contro la Maxima Roma è l'esempio delle due facce della Reyer. Quando entriamo nei bassi, tutti si fanno coinvolgere, se un giocatore entra in un mare calmo va bene, ma se lo fa in una tormenta si perde. Invece la situazione va gestita. Se guardo alle partite contro Napoli, Varese e Tenerife, sono stati tutti avversari che ci sono venuti addosso col corpo e vanno trovate le contromisure. Ripeto, si può perdere ma il livello con cui l'abbiamo fatto a Varese non è accettabile per la Reyer".
"Bilancio fino ad ora? Non sono contento. In serie A abbiamo due vittorie in meno di quanto ci aspettassimo. In Eurocup invece siamo più avanti ma c'è grande equilibrio. Già non sono soddisfatto quando vinco, figuriamoci quando perdo. Non mi piace mai nascondermi, sono e sarò sempre trasparente con tutti. Questa non è la Reyer che vogliamo". E sul livello del campionato: "Già prima che iniziasse, se ricordate, avevo detto che sarebbe stato il torneo più duro e competitivo da quando sono in Italia. Il campo ha confermato che lo è ancora di più di quanto mi aspettassi".
Parlando di singoli, Spahija si concentra soprattutto su Rice e Boakye: "Rice ha esordito facendo benissimo, poi dall'entusiasmo si è passati al calo constatando la realtà che lo vede fuori da tanto tempo in seguito all'infortunio. Ma non siamo qui per parlare dei problemi, bensì per risolverli. Olinde dovrebbe essersi lasciato alle spalle il problema fisico (infiammazione al tendine d'Achille ndr) e lunedì tornerà in gruppo. Su Boakye va spiegato che, come tipo di giocatore, dipende tanto dalle guardie, lui non è un creatore di gioco. Si esprime sopra il ferro e dipende dai passaggi che gli vengono fatti. Nelle ultime due gare ha catturato 15 rimbalzi, si impegna, fa tante cose che nelle statistiche non entrano. Lo vedo in crescita".
"La sosta? Sarà molto utile per lavorare" ha concluso Spahija.