Cinque vittorie, quattro sconfitte e ottavo posto in LBA, questo il rullino di marcia della Reyer Venezia alla prima pausa nazionali del campionato. Coach Neven Spahija è tornato a parlare della brutta prova nell'ultima giornata contro Varese: "Non cambio idea sulla partita, anzi. Ho rivisto il video e la nostra prestazione è stata ancor peggiore di quello che sembrasse in corso. Loro sono stati bravi segnando anche canestri con mani in faccia, mi riferisco alle prime sei triple. Ma perdere è una cosa, un'altra è farlo come abbiamo fatto noi. E non è accettabile. Io sono l'allenatore e la responsabilità è mia, ma in carriera sono sempre riuscito a risolvere i problemi attraverso il lavoro. Nessuna scusa o alibi. Adesso però apriamo una nuova pagina, prendiamo la medicina giusta e lavoriamo assieme con positività".