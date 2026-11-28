Altro addio alla MotoGP dopo quello a sorpresa di Marc Marquez ieri a Valencia in vista dell'ultima gara della stagione. Ktm ha ufficializzato la separazione con Dani Pedrosa, dopo 8 anni da tester. Il pilota spagnolo ha contribuito allo sviluppo della RC16. "Otto anni, innumerevoli giri. Un impatto incommensurabile. Grazie- scrive Ktm sui social - Con immensa gratitudine per il tuo contributo al nostro progetto in MotoGP, ti ringraziamo per la tua esperienza, la tua precisione e la tua passione, mentre giunge al termine il tuo ruolo di collaudatore con noi alla fine del 2026. #ThankYouDani".