"C'è un lavoro di base gigante e di questo dobbiamo essere molto orgogliosi. Sono contento e orgoglioso dei ragazzi, di chi ha giocato, perché ha fatto una partita di livello assoluto, ma anche di chi non ha giocato perché si è messo a disposizione della squadra". Dopo il successo in semifinale contro la Cechia, dopo aver raggiunto la quarta finale consecutiva in Davis Cup by Generali, Filippo Volandri in conferenza stampa esalta il valore della squadra, l'unione che fa la forza del gruppo azzurro. Una vittoria che in campo ha avuto un protagonista principale, Lorenzo Musetti, che ha portato il punto dell'1-1 contro Jiri Lehecka e poi è tornato in campo in doppio insieme a Andrea Vavassori, contro lo stesso Lehecka e Tomas Machac. Molto si è parlato delle opzioni a disposizione di Volandri prima della partita, e della scelta di cambiare la formazione annunciata un'ora prima della partita, che prevedeva Matteo Berrettini accanto a Vavassori. Così come in pochi avrebbero previsto che Berdych non schierasse i suoi doppisti meglio classificati nel ranking di specialità, Patrik Rikl e Adam Pavlasek. "Quando preparo i match, gli elementi su cui decidere ce li ha solo lui, come per i nostri avversari li aveva solo Berdych. Io sono abituato a mettere tutto sul tavolo e a mettere su una bilancia. Lui ha sfruttato l'energia di Lehecka che ha giocato un super singolo anche in doppio e io ho fatto la stessa cosa con Lorenzo perché aveva giocato un singolo strepitoso e volevo sfruttare ancora una volta quell'energia. Abbiamo parlato con Matteo, eravamo assolutamente d'accordo e abbiamo fatto l'ennesima scelta di squadra. Io cerco di fare sempre il bene della squadra, l'importante è che poi la squadra sia d'accordo con me. E non è solo questione di vincere o perdere, ma di vedere cosa tirano fuori questi ragazzi in campo".