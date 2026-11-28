Italia in finale di Coppa Davis, esplode la gioia azzurra
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"C'è un lavoro di base gigante e di questo dobbiamo essere molto orgogliosi. Sono contento e orgoglioso dei ragazzi, di chi ha giocato, perché ha fatto una partita di livello assoluto, ma anche di chi non ha giocato perché si è messo a disposizione della squadra". Dopo il successo in semifinale contro la Cechia, dopo aver raggiunto la quarta finale consecutiva in Davis Cup by Generali, Filippo Volandri in conferenza stampa esalta il valore della squadra, l'unione che fa la forza del gruppo azzurro. Una vittoria che in campo ha avuto un protagonista principale, Lorenzo Musetti, che ha portato il punto dell'1-1 contro Jiri Lehecka e poi è tornato in campo in doppio insieme a Andrea Vavassori, contro lo stesso Lehecka e Tomas Machac. Molto si è parlato delle opzioni a disposizione di Volandri prima della partita, e della scelta di cambiare la formazione annunciata un'ora prima della partita, che prevedeva Matteo Berrettini accanto a Vavassori. Così come in pochi avrebbero previsto che Berdych non schierasse i suoi doppisti meglio classificati nel ranking di specialità, Patrik Rikl e Adam Pavlasek. "Quando preparo i match, gli elementi su cui decidere ce li ha solo lui, come per i nostri avversari li aveva solo Berdych. Io sono abituato a mettere tutto sul tavolo e a mettere su una bilancia. Lui ha sfruttato l'energia di Lehecka che ha giocato un super singolo anche in doppio e io ho fatto la stessa cosa con Lorenzo perché aveva giocato un singolo strepitoso e volevo sfruttare ancora una volta quell'energia. Abbiamo parlato con Matteo, eravamo assolutamente d'accordo e abbiamo fatto l'ennesima scelta di squadra. Io cerco di fare sempre il bene della squadra, l'importante è che poi la squadra sia d'accordo con me. E non è solo questione di vincere o perdere, ma di vedere cosa tirano fuori questi ragazzi in campo".
L'Italia ha raggiunto la quarta finale consecutiva variando non poco i protagonisti in campo nelle varie fasi. "Questo mi rende orgoglioso perché nel frattempo sono 10 anni che sono direttore tecnico del settore maschile in stretta collaborazione con Michelangelo Dell'Edera, che è anche il responsabile del Settore Tecnico Under 16: lavoriamo con questi ragazzi da sempre - ha sottolineato Volandri come riporta Supertennis- Abbiamo vinto il primo anno senza Berrettini, il secondo anno con una squadra diversa, l'anno scorso non c'erano Lorenzo e Jannik, che qualsiasi capitano vorrebbe avere nella squadra. Alla fine questo ci ha sempre abituati a performare con le persone che c'erano e non con quelle che non c'erano. Di conseguenza è una squadra forte a prescindere. Ho detto a loro il primo giorno che volevamo arrivare in fondo e ci siamo arrivati. Poi dotteremo fino alla morte come abbiamo fatto oggi per tenercela in Italia ancora un altro anno, però sono veramente orgoglioso di tutto quello che c'è dietro. E dietro ci sono altre 20 persone che lavorano qui, e chissà quante altre che lavorano tutti i giorni: di questo strepitoso lavoro di base noi raccogliamo i frutti".
"Oggi siamo vincitori, abbiamo un giorno di riposo, lo sfrutteremo al massimo, domani vedremo chi saranno i nostri avversari e studieremo quello che potremo studiare" ha detto Musetti che, come abbiamo riportato in un articolo dedicato, si è preso una rivincita contro chi l'ha criticato e sottolineato l'importanza delle sensazioni positive provate questa settimana in nazionale. "Parleremo con il capitano come facciamo sempre e ci divertiremo - ha concluso - perché l'importante è portare un ambiente fatto di sorrisi nello spogliatoio".
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