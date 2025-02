Italbasket in Turchia con due novità: Pajola capitano e Niang all'esordio

Dopo l’allenamento della vigilia, lo staff tecnico azzurro ha scelto i 12 atleti che andranno a referto: out Davide Casarin, Francesco Ferrari, Sasha Grant e Matteo Librizzi. Esordio assoluto in Nazionale Senior (l’undicesimo della gestione Pozzecco) per Saliou Niang, fresco vincitore della Coppa Italia LBA con la Dolomiti Energia Trentino e tra le migliori sorprese di questa stagione. 24.4 anni l’età media.

Gradi di capitano e 50esima presenza in Nazionale per Alessandro Pajola, playmaker della Segafredo Virtus Bologna che, classe 1999, ha già disputato con la Senior i Giochi Olimpici del 2021, l’Europeo del 2022 e il Mondiale del 2023. Le sue parole: “E’ un grande onore essere il capitano della Nazionale seppure per queste due partite. Per me sarà una responsabilità, ma anche e soprattutto un piacere essere la guida di un gruppo molto giovane e allo stesso tempo molto talentuoso. È banale dire che ogni partita con la Nazionale conta ma è esattamente così. Siamo qualificati, è vero, ma in palio qui a Istanbul c’è il primo posto nel girone e noi ci teniamo molto. Loro sono una formazione fisica, tosta e vorranno vincere in casa. Noi invece siamo qui per sorprenderli e poi presentarci a Reggio Calabria per centrare il bis davanti al un PalaCalafiore che sta per raggiungere il sold-out”.