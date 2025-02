Pozzecco: "Gallinari? Mi emoziona il suo desiderio di finire in Nazionale"

Sullo sfondo anche la voglia di reagire dopo un pre-olimpico che non è andato come sperato: “Saremo più pronti, avremo più tempo per stare insieme prima di giocarci l’Europeo, e che farò le scelte che sento di dover fare. Mi aspettano decisioni sofferte e complesse, questo lo so. Ma c’è una cosa poi che mi fa essere ottimista: l’anno scorso abbiamo preparato il pre-olimpico in una settimana. Noi dobbiamo costruire un sistema, siamo costretti a giocare a pallacanestro e stare tanto in palestra aiuta, abbiamo bisogno di tempo. Al pre-olimpico non siamo andati oltre a quello che era il giusto impegno, la professionalità, le nostre potenzialità. Non avevo alzato abbastanza l’asticella”.