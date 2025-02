Italia, Pozzecco: "I ragazzi hanno disputato una partita pazzesca"

Così coach Gianmarco Pozzecco dopo Turchia-Italia: “I ragazzi hanno disputato una partita pazzesca giocando l’uno per l’altro contro una squadra fortissima in un ambiente non facile. La scelta di costruire un roster così giovane era complessa ma nasceva da una mia forte convinzione che questi ragazzi meritano considerazione e supporto. Tutti loro hanno meritato di vivere questa serata. Hanno vissuto la responsabilità del momento e sanno che tutti noi crediamo in loro. Sono orgoglioso di questa squadra, che posso definire una famiglia”.