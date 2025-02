Basket, qualificazioni Europei: l’Italia batte la Turchia e vince il gruppo B

TURCHIA-ITALIA 67

L’Italia, già qualificata alla fase successiva, vince anche in Turchia 67-80 e si assicura il primo posto del gruppo B nelle qualificazioni a Eurobasket. Primi due quarti perfetti degli ospiti: la difesa e il lavoro a rimbalzo fanno la differenza, con Procida e Spagnolo che fanno valere il loro talento in attacco. Alla fine del primo periodo gli azzurri conducono 17-12, e nel quarto successivo le cose migliorano. Osmani resta a secco tra le file dei padroni di casa, aggrappati ad Osman. Per la squadra di Pozzecco inizia ad entrare in partita dalla panchina anche Bortolani, con l’Italia che scappa via sul +17 all’intervallo (48-31). Gli uomini di Ataman provano a rientrare dopo la pausa lunga: i turchi allungano la difesa e correggono lievemente le loro percentuali, con l’Italbasket che fatica a segnare. Procida e compagni sono sopra di dieci punti a seicento secondi dalla fine, sul 60-50. Gli uomini di Pozzecco sembrano dare la spallata decisiva tornando sul +16 in avvio dell’ultimo periodo, ma le tre triple di Bitim riportano la Turchia sul -7 a poco meno di cinque minuti dalla sirena finale. Pajola dall’arco e Akele e Diouf sotto canestro fanno la differenza nel momento più importante, trascinando gli ospiti al successo. Vince l’Italia e si assicura il primo posto del gruppo B, in attesa dell’ultima partita in casa contro l’Ungheria.