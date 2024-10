Trento vince e diverte, il presidente Longhi: "Coach Galbiati è l'uomo giusto per noi"

Lassù in testa non ci può essere che l'Aquila. Trento vola, sospinta dal vento dell'entusiasmo generato da cinque vittorie su cinque in campionato: la squadra di coach Paolo Galbiati vince, diverte e trascina il pubblico trentino e non solo. Un avvio di stagione che meglio non si sarebbe potuto immaginare in casa Dolomiti Energia, come ha confermato a SportMediaset il presidente Luigi Longhi.