Basket, Serie A: Trento passa a Pistoia, fa 8 su 8 e si conferma imbattuta

ESTRA PISTOIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 88-92

Trento è ancora imbattibile: superata anche Pistoia, con la Dolomiti Energia che vince nell'ultimo quarto al termine di una partita equilibratissima e nonostante un super Christon per i padroni di casa. Ospiti avanti di un punto (22-21) dopo 10 minuti, mentre a spezzare la parità all'intervallo lungo è la tripla a 6" dalla fine del secondo periodo di Forrest. Il parziale conclusivo si apre in perfetto equilibrio (72-72): Trento sembra scappare (88-78), ma un parziale di 10-0 rimette ancora la partita in parità. L'ultimo minuto sorride però agli ospiti: a trascinare l'Aquila sono Lamb e Ford, che mettono a referto rispettivamente 27 e 21 punti, tra cui i 4 che tengono definitivamente a distanza i toscani. Trento si conferma prima in classifica con 8 vittorie su 8, mentre l'Estra incassa il quarto ko nelle ultime cinque di campionato e resta a 6 punti, con 3 vittorie e 5 ko. Il tutto con Christon che chiude con la bellezza di 29 punti e 12/16 nei tiri da 2, con in più 8 assist e 6 rimbalzi.