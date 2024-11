Quinn Ellis e la striscia di Trento: "Siamo felici, vogliamo allungarla"

Il ko europeo in casa dei BC Wolves va messo subito in archivio. Come? Provando ad allungare la striscia di sole vittorie in campionato e restando davanti a tutte le altre. È l'obiettivo della capolista Trento, che giocherà a Pistoia spinta dai nuovi Lamb, Ford e Cale, dall'esperienza e dalla leadership di Toto Forray e dalla crescita continua e costante di giovani come Saliou Niang e Quinn Ellis, che ai nostri microfoni ha parlato del momento suo e della squadra.