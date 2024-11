Visibilmente soddisfatto coach Paolo Galbiati dopo la clamorosa - nelle dimensioni - vittoria di Trento sull'Olimpia: "È stata una bellissima serata per noi. Milano aveva tante defezioni ed erano molto stanchi per il doppio turno di EuroLeague. Noi abbiamo giocato veramente tutti bene e difeso in maniera eccellente, soprattutto su Mirotic e Leday. Archiviamo questa gran serata perché tra meno di 48 ore siamo in campo di nuovo".