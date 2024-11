Trapani, c'è anche Galloway: è l'arma in più per Repesa

Dopo il rodaggio nelle prime apparizioni con Varese e Tortona (con 6 e 7 punti a referto) Galloway ha contribuito in maniera importante alle vittorie con Brescia e Napoli: 16 punti al PalaLeonessa e 12 nell'ultima gara. Non deve distrarre il calo nei punti segnati, perché contro la squadra di Milicic è rimasto in campo molto meno (20 minuti contro i 32 di Brescia) e ha fatto registrare medie migliori: 67% dal pitturato e 40% da oltre l'arco.