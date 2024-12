Trapani, Repesa: "23' di altissimo livello, ma tutto poteva essere più facile"

Tra i microfoni di DAZN e la conferenza stampa del PalaCarrara, ecco alcuni passaggi del commento di Jasmin Repesa sulla vittoria della sua Trapani in casa di Pistoia (88-94): "Sono soddisfatto per i due punti ma non per come abbiamo giocato gli ultimi 15 minuti. Non dico deluso, ma sicuramente non soddisfatto. La nostra difesa non ha funzionato. Si deve giocare 40 minuti, finire e poi divertirsi e festeggiare. Tutto poteva essere molto più facile. Complimenti alla squadra per 23 minuti di altissimo livello in una situazione di piena emergenza. In tre settimane abbiamo fatto un solo allenamento 5vs5. Per la pausa Nazionali siamo rimasti in 6 giocatori, tutti sono tornati infortunati. Pleiss, Yeboah, Petrucelli... Abbiamo voluto risparmiare Rossato che aveva problemi con una spalla. Inserire due giocatori nuovi con un solo allenamento non è facile, hanno contribuito tantissimo. In generale un basket piacevole per 23 minuti. Dopo, e non è la prima volta che succede, quando la partita sembrava finita qualcuno voleva essere protagonista vero e ha iniziato a sbagliare molto, non giocando in difesa, forzando in attacco. Con tante nostre colpe gli abbiamo permesso di rientrare. Alla fine abbiamo vinto, ma quando siamo avanti non possiamo abbassare la guardia in questo modo. Vorrei approfittare per ringraziare il presidente Antonini per il sacrificio economico fatto questa settimana. Senza questi due nuovi pezzi [Eboua e Brown] sarebbe stato veramente difficile giocare questa partita. Con 7/8 giocatori. Ci hanno aiutato, un po' di più Gabe Brown. Dove vogliamo arrivare? Il più in alto possibile, ma giocando come abbiamo fatto gli ultimi 17 minuti non è la strada giusta".