Basket, Serie A: Trapani travolge Brescia nell'anticipo

Al PalaLeonessa sorridono solo gli Shark: Trapani domina e sconfigge 95-74 la Germani Brescia. Sembra iniziare bene la gara per i padroni di casa, ma dopo il 5-3 iniziale ecco un blackout di due minuti. Ne approfittano gli ospiti che, grazie alle triple di Galloway e Pleiss, firmano un parziale di 12-0 e allungano sensibilmente. Yeboah è altrettanto decisivo da tre punti e Trapani vola sul 20-8, per poi allungare ulteriormente grazie all'ex Petrucelli e a Notae: 32-17 dopo il primo quarto con sette triple a referto per gli ospiti. Gli Shark raggiungono il +22 nel secondo quarto (43-21), poi subiscono un parziale di 11-0 firmato da Bilan e Della Valle. Brescia torna a respirare, ma viene ricacciata indietro da Yeboah, già a quota 16 punti (in 13') a metà gara: è 54-36 per Trapani al riposo. Brescia prova a rientrare in gara arrivando al -12, ma viene subito ricacciata indietro dalle triple di Galloway e Rossato. Robinson stabilisce il massimo vantaggio siciliano sul +24 e, nell'ultimo quarto, si accende JD Notae (16 punti). Tre triple consecutive per l'ex Aris Salonicco chiudono definitivamente i giochi, con Repesa che schiera anche i veterani Mollura e Pullazi nel finale. Finisce 95-74 e Trapani, trascinata da Yeboah (21) e Robinson (18), sorride: è aggancio a Brescia, quattro vittorie e due ko per queste squadre. Alla Leonessa non bastano Bilan e Della Valle, fermi a quota 15.