Basket, Serie A: la Bertram sorprende Milano, Brescia manda ko la Virtus. Cadono le big

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 94-98

Reduce dall’impresa compiuta in settimana in Eurolega contro il Fenerbahçe, l’EA7 Emporio Armani Milano accoglie la Bertram Derthona Tortona all’Unipol Forum con il morale alto. L’Olimpia sta infatti attraversando un buon momento di forma, diversamente dalla squadra di coach De Raffaele, uscita sempre sconfitta dal campo nelle ultime tre giornate di campionato. L’avvio di gara è però tutto di matrice piemontese: gli ospiti partono forte e si portano rapidamente sul +17 (26-9), mentre Messina fa debuttare in Serie A Gillespie. A trascinare Tortona ci pensano Gorham, Vital e Kuhse, contro un’EA7 in totale confusione: la Bertram domina l’intero quarto d’apertura, chiudendolo avanti 31-17. Un copione simile si ripete anche nel secondo periodo, dove è sempre Derthona a fare la partita: Brooks e Mannion sono gli unici a provare a dare una scossa a Milano, mentre salgono in cattedra pure Weems e Biligha per gli ospiti. La Bertram tocca anche il +25 (49-24), grazie soprattutto ai 14 punti in 12 minuti di un Gorham da 100% al tiro, e si presenta all’intervallo in vantaggio 58-37. Un primo tempo celestiale per i piemontesi, efficaci sia al tiro che a rimbalzo. L’Olimpia sa di essere spalle al muro e allora si ripresenta in campo con un’altra cattiveria: Mirotic scalda la mano e Milano recupera dieci punti nei primi tre minuti, tornando sul -11 (58-47). Segue una serie di parziali per le due squadre, con il quarto che si chiude con Tortona avanti 77-66. LeDay riporta quindi l’EA7 sotto la doppia cifra di svantaggio, in un quarto conclusivo in cui iniziano a pesare sempre di più i tiri liberi: Milano si presenta sul -1 (87-86) a meno di tre minuti dal termine. Il finale è entusiasmante e vede la Bertram vincere 98-94. Derthona sale così a 10 punti in classifica, mentre a 12 resta l’Olimpia, attesa nel prossimo turno dalla Virtus Bologna.