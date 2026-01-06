Trapani, abisso senza fine: resta con un solo giocatore e abbandona il campo dopo 7 minuti

ANTONINI, PRESIDENTE TRAPANI: "GRAZIE A FIP E LEGA PER AVERCI RIDOTTO IN QUESTE CONDIZIONI"

"Ringrazio i giocatori che sono andati in Bulgaria a fare questa comparsa, chiaramente indecorosa, che evita però al Club una multa di 600,000€ che la BCL ci aveva comunicato in caso di forfait; Grazie alla Fip e alla Lega per averci ridotto in queste condizioni bloccando i tesseramenti, non permettendo il 5+5 ne il tesseramento del Coach Latini, e tutta quella serie clamorosa di ingiustizie di cui ringrazio l'ex Presidente Garaffa di aver fatto menzione nel suo comunicato di oggi, una vergogna assoluta a cui neanche la FIp Sicilia ha minimamente cercato di porre freno". Così Valerio Antonini, presidente Trapani Shark, in un post su Facebook dopo quanto andato in scena in Bulgaria. "Soli e abbandonati, anche da una parte di quelli che dovevano tifare per noi e che ci hanno anzi boicottato in ogni modo, per di più insultandomi in maniera indecorosa. Il tempo della verità arriverà dopo i passi che sono stati compiuti in queste ore e i danni che ci avete fatto sono incalcolabili", ha concluso.