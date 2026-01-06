Logo SportMediaset

Basket
BASKET

Trapani, abisso senza fine: resta con un solo giocatore e abbandona il campo dopo 7 minuti

E' accaduto durante la gara di Champions contro l’Hapoel Holon

di Alessandro Franchetti
06 Gen 2026 - 21:49
© X

© X

E' sempre più surreale, e per certi versi umiliante, la situazione di Trapani Shark, alle prese con gravi problemi economici e di organico ormai da tempo. Dopo non essere scesa in campo in campionato contro la Virtus Bologna, la squadra siciliana si è presentata in campo sul neutro di Samakov, in Bulgaria, dov'era in calendario la sfida dei play-off di Champions contro l'Hapoel Holon, con cinque giocatori contati e, a tre minuti dalla fine del primo quarto, sul punteggio di 38-5 per gli israeliani, ha abbandonato definitivamente il campo dopo essere rimasta con un solo giocatore, il giovane Martinelli, sul parquet. 

Che si trattasse di una farsa era apparso chiaro da subito: del quintetto in campo, formato dai reduci Alessandro Cappelletti, Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti, Luigi Patti e Francesco Martinelli, i primi due hanno lasciato il terreno di gioco praticamente subito, seguiti da Pugliatti e con i giovani Patti e Martinelli a giocare un insensato due contro cinque. Il tutto fino al 7', quando anche Patti si è lasciato andare a un quinto, volontario, fallo che ha messo fine alla partita (da regolamento, infatti, se una squadra rimane con un solo giocatore viene dichiarata sconfitta). 

Superfluo dire che questa ha tutta l'aria di essere l'ultima apparizione di Trapani Shark che non scenderà sicuramente sul parquet sabato contro Trento e chiuderà qui la sua, tristissima, avventura.  

ANTONINI, PRESIDENTE TRAPANI: "GRAZIE A FIP E LEGA PER AVERCI RIDOTTO IN QUESTE CONDIZIONI"
"Ringrazio i giocatori che sono andati in Bulgaria a fare questa comparsa, chiaramente indecorosa, che evita però al Club una multa di 600,000€ che la BCL ci aveva comunicato in caso di forfait; Grazie alla Fip e alla Lega per averci ridotto in queste condizioni bloccando i tesseramenti, non permettendo il 5+5 ne il tesseramento del Coach Latini, e tutta quella serie clamorosa di ingiustizie di cui ringrazio l'ex Presidente Garaffa di aver fatto menzione nel suo comunicato di oggi, una vergogna assoluta a cui neanche la FIp Sicilia ha minimamente cercato di porre freno". Così Valerio Antonini, presidente Trapani Shark, in un post su Facebook dopo quanto andato in scena in Bulgaria. "Soli e abbandonati, anche da una parte di quelli che dovevano tifare per noi e che ci hanno anzi boicottato in ogni modo, per di più insultandomi in maniera indecorosa. Il tempo della verità arriverà dopo i passi che sono stati compiuti in queste ore e i danni che ci avete fatto sono incalcolabili", ha concluso.

LA FIBA ESCLUDE TRAPANI DALLA CHAMPIONS
Ai sensi dell’articolo 14.5.4 del Regolamento delle Competizioni BCL, un club che perde una partita per forfait o per sconfitta a tavolino nei Play-In e nei Play-Off perde l’intera serie. Alla luce di quanto sopra, l’Hapoel Netanel Holon si qualifica per il Round of 16 della Basketball Champions League (la seconda fase a gironi, n.d.r.).

trapani shark

