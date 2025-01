Milano, finalmente Stefano Tonut: miglior prestazione nel momento giusto

12 punti, 100% al tiro (3/3 da 2 e 2/2 da 3), 3 rimbalzi, 2 assist, 3 falli subiti e 3 assist in 22': la serata di Tonut è stata la migliore per valutazione di Milano, al pari del top scorer Shields. A non mancare è stata, come al solito, l'applicazione asfissiante in difesa: presi in carico a turno tutti i principali attaccanti di Trieste, le palle perse forzate nel gestire Ross, Brown e Valentine hanno messo sempre più sabbia negli ingranaggi della circolazione giuliana, costringendo i quintetti di Christian ad affidarsi a giocate "indifendibili" come triple allo scadere da 8 metri.