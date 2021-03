Basket, Serie A: l’Olimpia Milano vince il derby contro Cantù, Treviso fa festa sulla sirena

SERIE A

Le Scarpette rosse consolidano il primato in classifica battendo 70-57 i brianzoli. A Cremona, il tap-in vincente di Akele allo scadere vale il successo dei trevigiani

L’Olimpia Milano batte 70-57 Cantù nel derby lombardo valevole per la 23a giornata della Serie A di basket e si porta a +6 su Brindisi e Virtus Bologna, seconde in classifica: decisive le prove da 12 punti di Datome e Shields, oltre all’ottimo impatto di Moraschini, che ne segna 10. Domenica vincente anche per Treviso, che vince 86-85 in casa di Cremona: decide il tap-in di Nicola Akele un attimo prima della sirena finale. instagram

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-ACQUA S. BERNARDO CANTÙ 70-57

Non è la vittoria più brillante della stagione, ma dopo il ko di due sere fa contro il Barcellona è un ottimo viatico per ritrovare le fiducia. L’Olimpia di coach Ettore Messina non si fa sorprendere nell'insidioso testa-coda rappresentato dal derby lombardo contro i brianzoli, e conquista due punti fondamentali per consolidare il primato in classifica. Dopo le prime schermaglie iniziali, le Scarpette rosse volano sul +14 già nel primo quarto, e raggiungono anche i 19 punti di vantaggio nel terzo, grazie ad un attacco bilanciato che sarà guidato, al termine, dai 12 punti di Gigi Datome e Shavon Shields, dagli 11 di Jeff Brooks e dai 10 di Riccardo Moraschini. Ai canturini va comunque il plauso per il tentativo di rimonta nell’ultimo periodo, grazie ai canestri di Jordan Bayehe (12 punti per lui) e Jazz Johnson (10) che valgono il -5, complice anche un antisportivo di Sergio Rodriguez a metà quarto. Nel finale, però, a Milano basta accelerare con i loro migliori marcatori di serata, che firmano il parziale di 12-4 utile a chiudere il match. L’Olimpia vince e sale così a 36 punti, +6 rispetto a Brindisi (che ha giocato una partita in meno) e Virtus Bologna (che invece è scesa in campo una volta in più). Cantù invece resta a 14 e condivide l’ultima piazza con Varese e Reggio Emilia.

VANOLI CREMONA-DE’ LONGHI TREVISO 85-86

Grazie al tap-in vincente a fil di sirena di Nicola Akele, ex di serata, i veneti guidati da Max Menetti continuano la serie positiva dopo i successi contro Reggio Emilia e Fortitudo. A dire il vero, dopo un quarto e mezzo di gioco, la partita sembrerebbe già in cassaforte per gli ospiti, capaci di volare sul 46-23, ma da lì in poi la Vanoli rimonta grazie a un’incredibile prestazione di Jaylen Barford, capace di mettere a segno 33 punti (miglior prestazione da quando gioca in Serie A) con 6/11 da due e identica statistica dalla distanza. Il finale è appassionante: Treviso, guidata dai 18 punti di Matteo Imbrò, inizia l’ultimo possesso con un punto di svantaggio e sembra capitolare definitivamente quando Michal Sokolowski (15) sbaglia il layup a pochi istanti dalla sirena, ma sul rimbalzo si avventa come un falco Akele, che sfrutta tutti i suoi 203 centimetri per segnare gli ultimi due dei suoi 8 punti complessivi, facendo esplodere la gioia dei suoi. Con il successo, Treviso sale a 22 punti e consolida la sua presenza in zona playoff, mentre Cremona resta a 16 e conserva due sole lunghezze sul trio delle ultime in classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA