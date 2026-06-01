Hockey ghiaccio: Finlandia vince Mondiali maschili, Svizzera battuta in finale

La Finlandia ha vinto il campionato mondiale di hockey su ghiaccio per la quinta volta, battendo la Svizzera 1-0 ai tempi supplementari. Konsta Helenius dei Buffalo Sabres ha segnato il gol decisivo a 10 minuti e 42 secondi dall'inizio dell'overtime. Il ventenne Helenius ha insaccato dalla destra, superando il portiere svizzero Leonardo Genoni con il 28° tiro in porta della sua squadra. La Finlandia aveva già vinto nel 1995, 2011, 2019 e 2022. In precedenza, la Norvegia aveva sorpreso il Canada vincendo 3-2 ai tempi supplementari nella finale per la medaglia di bronzo.