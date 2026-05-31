Volley: gli azzurri di De Giorgi ko con la Turchia in amichevole

31 Mag 2026 - 23:30
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L'Italvolley maschile è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel BPER TestMatch davanti agli oltre 3000 spettatori accorsi alla ChorusLife Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21 chiudendo con due vittorie e una sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il BPER Test match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione, cominciato a Cavalese lo scorso 20 maggio. Gli azzurri, dopo qualche giorno di riposo, si raduneranno nuovamente giovedì 4 giugno presso il Centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa di Roma, prima della partenza, prevista per il 6 giugno, alla volta del Canada, dove disputeranno la prima settimana di gare della Volleyball Nations League 2026.

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