Motociclismo, seconda vittoria consecutiva per Aprilia nella Tout Terrain Rally Cup

01 Giu 2026 - 10:00
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© Ufficio Stampa

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Prosegue il momento positivo del Team Aprilia Tuareg Racing nel Campionato Europeo Tout Terrain Rally Cup. A Pefki Evia, in Grecia, Jacopo Cerutti è stato il grande protagonista, conquistando la sua seconda vittoria nella classifica assoluta stagionale e, di conseguenza, il secondo successo consecutivo nella classe M5. 

A conclusione delle sei tappe, Jacopo Cerutti ha conquistato tre vittorie assolute consecutive e due successi di classe, salendo sul podio in tutte le prove disputate, confermando l’ottimo feeling in sella alla Tuareg Rally. Grazie ai risultati ottenuti in Grecia, Cerutti mantiene la leadership nella classifica generale del TT Rally Cup, aumentando il proprio vantaggio sugli inseguitori. 

Ottima gara anche per Thomas Marini, che prosegue nel suo percorso di crescita alla guida della Tuareg Rally. Marini ha chiuso al secondo posto nella classe M5, completando così la doppietta Aprilia nella classifica di categoria. Il pilota sammarinese chiude l’esperienza in Grecia con due vittorie di classe e cinque podi assoluti, dimostrandosi molto veloce.

Nel complesso, il bilancio finale per il Team Aprilia Tuareg Racing al termine del secondo appuntamento del TT Rally Cup è estremamente positivo. L’ottima prestazione in Grecia certifica la competitività della Tuareg Rally, oltre che il grande lavoro del Team Guareschi. La bicilindrica di Noale si conferma ancora una volta una moto vincente e affidabile, capace di offrire prestazioni elevate anche in condizioni estreme. 

Il prossimo appuntamento per Aprilia Tuareg Racing è con la terza tappa del Campionato Italiano Motorally, in programma dal 20 al 21 giugno a Gioia dei Marsi, in Abruzzo, che vedrà al via Thomas Marini, attuale leader nella classifica della classe G-1000, insieme a Marco Menichini e Francesco Montanari. A seguire, la squadra sarà impegnata nel terzo round del Tout Terrain Rally Cup, in programma dal 10 al 18 luglio a Râmnicu Sărat, in Romania.

JACOPO CERUTTI
“È stata una settimana davvero impegnativa. Le prove speciali erano molto toste e in due occasioni abbiamo guidato per sei ore di fila. Sono molto contento, ho fatto una bella gara. Ho spinto un po' di più nei primi giorni per accumulare un buon vantaggio e poi ho amministrato. La moto si è comportata sempre molto bene e abbiamo gestito bene le gomme, soprattutto nella tappa marathon, e questo ci ha aiutato a mantenere il vantaggio in classifica. Ringrazio tutto il team, hanno fatto davvero un grande lavoro in questi giorni, sono davvero felice. Ora abbiamo un mese prima della prossima gara in Romania, sfrutteremo questa pausa per ricaricarci e prepararci al meglio per il prossimo appuntamento.”

VITTORIANO GUARESCHI
“Siamo molto soddisfatti, è stata una gara decisamente impegnativa, sia fisicamente, sia per l’alto livello dei concorrenti. Jacopo ha spinto molto nei primi quattro giorni e ha dato lo strappo. Questo gli ha permesso di amministrare il vantaggio nella seconda metà di gara e di portare a casa la vittoria. Anche Thomas è andato molto forte nei primi giorni ed è stato sempre veloce; purtroppo, nel tentativo di recuperare terreno, è incappato in un paio di scivolate, ma ha comunque portato a termine tutte le speciali, chiudendo con un ottimo secondo posto di classe. Adesso torniamo subito al lavoro perché tra poche settimane saremo al via della terza tappa del Motorally italiano a Gioia dei Marsi.” 

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