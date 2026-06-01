Motociclismo, seconda vittoria consecutiva per Aprilia nella Tout Terrain Rally Cup

JACOPO CERUTTI

“È stata una settimana davvero impegnativa. Le prove speciali erano molto toste e in due occasioni abbiamo guidato per sei ore di fila. Sono molto contento, ho fatto una bella gara. Ho spinto un po' di più nei primi giorni per accumulare un buon vantaggio e poi ho amministrato. La moto si è comportata sempre molto bene e abbiamo gestito bene le gomme, soprattutto nella tappa marathon, e questo ci ha aiutato a mantenere il vantaggio in classifica. Ringrazio tutto il team, hanno fatto davvero un grande lavoro in questi giorni, sono davvero felice. Ora abbiamo un mese prima della prossima gara in Romania, sfrutteremo questa pausa per ricaricarci e prepararci al meglio per il prossimo appuntamento.”