Automobilismo, 3 Ore del GT World Challenge Europe a Monza: Rossi sfortunato, Leclerc jr 11°

Lorenzo Patrese con la Ferrari 296 GT3 EVO II, schierata da Kessel Racing e condotta assieme all'americano Dustin Blattner e al tedesco Dennis Marshall, si è classificato nono e primo in Bronze Cup, mentre Arthur Leclerc con la vettura gemella di AF Corse, condivisa con l'indonesiano Sean Gelael e la francese Lilou Wadoux. ha chiuso 11esimo assoluto.