Automobilismo, 3 Ore del GT World Challenge Europe a Monza: Rossi sfortunato, Leclerc jr 11°

Un fine settimana all’insegna delle emozioni, dell’adrenalina e del grande motorsport quello andato in scena all’Autodromo Nazionale Monza in occasione della 3 Ore del GT World Challenge Europe powered by AWS. Ben 43.461 gli appassionati che hanno raggiunto il Tempio della Velocità per assistere a una delle competizioni endurance più attese della stagione.
La corsa, terminata dietro la Safety Car in seguito a un incidente in Prima Variante, ha visto passare per prima sotto la bandiera a scacchi l'Audi R8 LMS GT3 EVO II schierata dal team tedesco Tresor Attemto Racing e condotta da Rocco Mazzola, dal danese Sebastian Gaard e dall'israeliano Ariel Levi.
Diversi i colpi di scena durante le tre ore di corsa, il primo a poche centinaia di metri dal via, sempre in Prima Variante, per un incidente che ha ha coinvolto diverse vetture e reso necessario l'intervento della direzione gara. Tra gli episodi più significativi anche il prematuro ritiro della BMW del Team WRT numero 46 condotta da Valentino Rossi, che si è ammutolita al termine della corsia dei box.
Lorenzo Patrese con la Ferrari 296 GT3 EVO II, schierata da Kessel Racing e condotta assieme all'americano Dustin Blattner e al tedesco Dennis Marshall, si è classificato nono e primo in Bronze Cup, mentre Arthur Leclerc con la vettura gemella di AF Corse, condivisa con l'indonesiano Sean Gelael e la francese Lilou Wadoux. ha chiuso 11esimo assoluto.
Oltre all’azione in pista, grande successo ha riscosso la Fanzone. Le numerose attivazioni organizzate durante il weekend hanno registrato un’ampia partecipazione, contribuendo a rendere l’esperienza dell’evento ancora più coinvolgente.
I più piccoli hanno potuto divertirsi nell’area kids dedicata, mentre gli appassionati hanno avuto l’opportunità di visitare gli store di merchandise ufficiale e portare a casa un ricordo della manifestazione. Molto apprezzati anche beach volley, ping pong e l'intrattenimento del DJ Set.
Particolare entusiasmo ha accompagnato inoltre gli appuntamenti di Meet & Greet, che hanno consentito al pubblico di incontrare da vicino alcuni dei protagonisti della corsa, raccogliere autografi e scattare fotografie, vivendo un’esperienza unica a stretto contatto con i piloti. Emozionante l'Inno Nazionale suonato dalla Fanfara Alpina Angelo Masciadri di Asso (Como).
Il weekend monzese ha regalato spettacolo anche nelle gare di supporto che hanno completato il ricco programma agonistico. Nella GT2 European Series powered by Pirelli si sono imposti lo statunitense David Thilenius e il tedesco Jay Mo Hartling al volante della Mercedes-AMG GT2 del team SR Motorsport by Schnitzelalm. Successo anche per Riccardo Ianniello e l'estone Gregor Jeets, protagonisti nel McLaren Trophy Europe con i colori di Target Racing. Nella GT Cup Europe, infine, vittoria per i tedeschi Enrico Förderer e Cedric Fuchs sulla Mercedes schierata da SR Motorsport by Schnitzelalm.
Prossimo appuntamento all'Autodromo Nazionale Monza sarà ACI Racing Weekend in programma dal 19 al 21 giugno 2026.