2 giugno: Mattarella invita mondo sport a 80° anniversario Repubblica

Il mondo dello sport festeggia l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato una folta rappresentanza di atleti olimpici e paralimpici per celebrare insieme l'importante anniversario nella serata di martedì 2 giugno. Piazza del Quirinale, arricchita per l'occasione dall'illuminazione Tricolore del palazzo sullo sfondo, ospiterà l'evento 'I Volti della Repubblica' (diretta Rai Uno dalle ore 21), nel corso del quale verranno ripercorsi ottanta anni di storia con la partecipazione di artisti del mondo della musica, danza, teatro e cinema e con i campioni dello sport italiano. Tra gli atleti olimpici, guidati dal Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ci saranno Arianna Fontana e Federica Brignone, reduci dai successi dei Giochi Invernali di Milano Cortina, dove la pattinatrice azzurra ha superato il record di Edoardo Mangiarotti raggiungendo quota 14 medaglie olimpiche conquistate in carriera. Presenti anche Eseosa Fostine Desalu, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Antonella Palmisano (atletica), Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (canoa), Stefano Oppo e Giacomo Gentili (canottaggio), Filippo Ganna e Francesco Lamon (ciclismo), Alice D'Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa e Angela Andreoli (ginnastica), Manuel Frigo (nuoto), Giorgio Malan (pentathlon moderno), Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi (scherma), Simone Alessio e Vito Dell'Aquila (taekwondo), Federico Nilo Maldini e Paolo Monna (tiro a segno), Diana Bacosi e Silvana Stanco (tiro a volo), Lorenzo Marsaglia (tuffi), Caterina Banti e Ruggero Tita (vela).