Diouf: "Bologna, contro Milano serve unione. Spero di andare a EuroBasket"

Una delle note liete della stagione della Virtus Segafredo Bologna è sicuramente Momo Diouf. Il centro italiano ha parlato ai nostri microfoni in vista del big match contro l'EA7 Emporio Armani Milano e delle recenti prestazioni con la Nazionale di Gianmarco Pozzecco: "L’esperienza in Nazionale è stata veramente entusiasmante. Bello vestire i colori azzurri e giocare con i migliori ragazzi in Italia, soprattutto giovani, è stata veramente una bellissima esperienza e spero di continuare a farlo soprattutto questa estate con l’EuroBasket".